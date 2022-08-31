"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. Затруднено движение на внутренней стороне МКАД на востоке, из-за дорожных работ в левом ряду на 14-м километре поток уплотнился от Кетчерской улицы, скорость снизилась на этом участке до 12 километров в час.

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