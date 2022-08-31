"Утро": движение в столице оценили в 2 балла

Движение в столице оценили в 2 балла. На МКАД есть место, где традиционно собрался затор. Это дорожные работы на 14-м километре. По внутренней стороне движение затруднено на восемь километров, а по внешней на 3,5 километра.

Общая длина заторов составила 65 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.