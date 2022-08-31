"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла

Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках в преддверии нового учебного года. Многие родители спешно докупают оставшееся к школе.

ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла. Возникли затруднения на МКАД на пересечении с Щелковским шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.