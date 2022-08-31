"Утро": москвичам рассказали о погоде 31 августа

В среду, 31 августа, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура днем составит 20 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 5–10 метров в секунду. Влажность воздуха – 67%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.