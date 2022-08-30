"Утро": общая длина столичных заторов составила 127 километров

Движение в городе оценили в 5 баллов. Общая длина заторов в Москве – 127 километров.

Мелкое ДТП серьезно осложнило движение на внутренней стороне ТТК от Хорошевской эстакады до Новосущевской улицы. Участники ДТП заняли левую полосу движения. Длина затора на данном участке – 4,5 километра. Время в пути – около получаса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.