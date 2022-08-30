"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 30 августа

Атмосферное давление в столице установилось во вторник, 30 августа, на отметке 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 52%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 29 градусов. Вечером температура составит 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.