"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

Столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов. На Савеловской эстакаде встретились плотные потоки противоположных направлений Третьего транспортного кольца. Внешняя сторона тормозила от Беговой, внутренняя притормозила от проспекта Мира.

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