"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столице 30 августа

Во вторник, 29 августа, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 52%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 29 градусов. Вечером температура составит 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.