"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. Можно простоять 15 минут в пятитикилометровом заторе, образовавшемся на внешней стороне МКАД на юге, после ДТП в левом ряду на 34-м километре.

Медленно стал двигаться Волгоградский проспект в сторону центра, средняя скорость на магистрали не выше 18 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.