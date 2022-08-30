"Утро": длина столичных заторов составила 130 километров

Движение в Москве оценили в 5 баллов. Длина заторов составила 130 километров

Из-за ДТП в левом ряду образовался затор на СВХ, в районе Зеленоградской улицы, в сторону центра. Длина затора – один километр. По-прежнему сложно проехать в районе 14-го километра МКАД из-за проведения дорожных работ. Длина затора там составила 11 километров на внутренней стороне и 8 километров на внешней.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.