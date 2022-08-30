"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. Перед Тушинским тоннелем затормозил поток на Волоколамском шоссе, начиная от Волоколамской эстакады. Скорость машин на этом участке снизилась до 15 километров в час.

Также возник затор от улицы Паперника и тянется до Карачаровской эстакады. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.