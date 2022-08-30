"Утро": движение в столице оценили в 3 балла

Движение в столице оценили в 3 балла. Длина заторов составила 70 километров. Традиционно первые заторы в сторону центра появились на Ярославском и шоссе Энтузиастов.



Ремонтные работы затруднили движение на 48-м километре МКАД. В обоих направлениях там образовался затор на 3,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.