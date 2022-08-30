"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла

ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла. На юге Третьего транспортного кольца – много машин в обоих направлениях, скорость движения на Автозаводской улице пока сохранилась максимальной разрешенной – до 80 километров в час.

Возникли затруднения на шоссе Энтузиастов в направлении центра. Перед Большим Купавенским проездом образовался небольшой затор, а также возник плотный участок от Электродного проезда до Авиамоторной улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.