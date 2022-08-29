"Утро": движение в столице оценили в 4 балла

Загруженность дорог на данный момент оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 70 километров.

На внутренней стороне 55-го километра МКАД столкнулись грузовик и легковушка. Автомобили повреждены незначительно, но образовался затор длиной более километра.

На 48-м километре МКАД в дополнение к стандартному затруднению из-за дорожных работ добавился неисправный автомобиль. Движение осложнено более чем на пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.