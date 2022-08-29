"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

По данным ЦОДД, московский трафик оценивается в 4 балла. Затруднения возникли на Рижской эстакаде. Автомобилисты едут со скоростью всего 25 километров в час.

Из-за многочисленных ДТП тормозит Волгоградский проспект. Так, перед улицей Академика Скрябина образовался затор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.