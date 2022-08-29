"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Волоколамском шоссе 10 минут водители простоят в заторе, образовавшимся перед Тушинским тоннелем. Тянется он от Волоколамской эстакады.

35 минут автомобилисты потеряют в заторе на шоссе Энтузиастов от Главной аллеи до Авиамоторной улицы. Помимо скопления машин, движению в направлении центра мешает ДТП в левом ряду у дома № 25.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.