"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

В настоящий момент движение оценивается в 4 балла. Общая длина заторов составляет 108 километров.

Непростая ситуация складывается на 15-м километре МКАД, там столкнулись три автомобиля. Движение затруднено на девять километров. А на 68-м километре МКАД из-за проведения дорожных работ в правой полосе движение затруднено на семь километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.