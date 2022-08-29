"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Медленно едет Ярославское шоссе в направлении центра, начиная от МКАД. До Северянинского путепровода водители будут добираться 25 минут.

20 минут придется простоять в заторе в сторону центра на Рязанском проспекте. Начинается он от улицы Паперника и тянется до Карачаровской эстакады. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.