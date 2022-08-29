"Утро": движение в столице оценили в 3 балла

В настоящий момент движение оценивается в 3 балла. Общая длина заторов составляет 62 километра.

Водителей ожидает затруднение на Варшавском шоссе перед пересечением с Каширским шоссе. Там произошло ДТП с участием двух автомобилей, движение затруднено на один километр.

На 49-м километре МКАД придется постоять в заторе длиной пять километров из-за дорожных работ в правой полосе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.