"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Плотное движение наблюдается на Савеловской эстакаде к этому часу, скорость машин в обоих направлениях Третьего транспортного кольца на этом участке остается пока максимально допустимой – 60 километров в час.

Есть затруднения на Волгоградском проспекте в сторону центра. На въезде в город зафиксировано много машин, и впереди ждет небольшой затор в районе метро "Кузьминки". 30 километров в час – средняя скорость на магистрали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.