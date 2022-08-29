"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 августа

В понедельник, 29 августа, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь с грозой. Температура днем составит 28 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 3–8 метров в секунду. Влажность воздуха – 47%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.