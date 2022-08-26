"Утро": движение в столице оценили в 4 балла

Движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов составила 62 километра.

Сложно проехать по шоссе Энтузиастов в центр, а так же по внутренней стороне ТТК. Виной всему дорожные работы на Нижегородской эстакаде, которые затрудняют съезд с шоссе Энтузиастов на внутреннюю сторону Третьего кольца, а так же тормозят основной поток на ТТК.

Движение затруднено на 3,5 километра, а по внутренней стороне ТТК – на 2.5 километра. Время в пути составит около получаса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.