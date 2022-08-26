"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

По данным ЦОДД, московский трафик оценивается в 4 балла. Практически стоит без движения внутренняя сторона Третьего транспортного кольца в районе Лефортовского тоннеля. Длина затора – больше трех километров. Сильно затруднен участок от Госпитальной набережной до шоссе Энтузиастов, преодоление его займет 20 минут.

Самым протяженным можно назвать затор на внутренней стороне МКАД. От улицы Кетчерская до района Капотня затруднено движение на 10 километров. Водителям потребуется больше часа, чтобы преодолеть этот путь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.