"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 26 августа

Атмосферное давление в столице установилось в пятницу, 26 августа, на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 35%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 33 градуса. Вечером температура составит 26 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



