"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Движение в городе свободное, загруженность дорог составляет 4 балла. Общая длина заторов – 63 километра

На внешней стороне ТТК в районе дома № 23 по улице Сущевский Вал произошло мелкое ДТП. Участники перекрыли третью полосу движения. Затор на данном участке уже составляет три километра.

В районе пересечения с улицей Верхние поля проводятся работы по строительству транспортной развязки. Движение на данном участке затруднено на 10 километров. А время в пути составит около часа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.