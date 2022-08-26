"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла, следует из данных ЦОДД. В обе стороны затруднено движение в районе Автозаводской эстакады на Третьем транспортном кольце. Водителям придется сбрасывать скорость до 20 километров в час, так как дорожными ограждениями занят средний ряд. Длина затруднений на внешней и внутренней стороне ТТК – около километра.

Двойная авария на 10-м километре МКАД стала причиной затора на внутренней стороне автомагистрали. Путь от шоссе Энтузиастов до улицы Верхние поля займет больше 40 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.