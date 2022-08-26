"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

В настоящий момент движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов составляет 80 километров. В эти минуты сложно проехать на внутренней стороне 14-го километра МКАД из-за проведения дорожных работ. Длина затора там составляет 10 километров.

Сложности могут возникнуть на ТТК в районе комплекса "Москва-Сити". Движение там затрудняется в обоих направлениях на 1,5 километра. На севере города затор на выезд из Москвы образовался на Ленинградском шоссе из-за неисправного автомобиля в районе Химок. Он растянулась на пять километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

