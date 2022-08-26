"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

По данным ЦОДД, в данный момент столичный трафик составляет 3 балла.

На внешней стороне ТТК водителям придется притормозить на Савеловской эстакаде из-за дорожных работ у пересечения с улицей Проспект Мира. Затруднения начинаются от улицы Сокольнический Вал, а плотность потока увеличивается при движении в сторону Звенигородского шоссе. Средняя скорость не превышает 30 километров в час, время в пути – 15 минут.

Также наблюдаются затруднения на внутренней стороне МКАД на 10-м километре. Двигаться с разрешенной скоростью мешают дорожные работы и ДТП у Волгоградского проспекта. Участок кольца от Кетчерской улицы до района Капотня автомобилисты преодолеют за полчаса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.