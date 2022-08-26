"Утро": движение в столице оценили в 2 балла

В настоящий момент движение в городе оценивается в 2 балла. Общая длинна заторов составляет 45 километров.

Традиционно первые заторы в сторону центра появились на Ярославском и шоссе Энтузиастов. В эти минуты также нелегко проехать на внешней стороне 32-го километра МКАД из-за проведения дорожных работ и ДТП, произошедшего напротив сужения. Длина затора там составляет 3,5 километра.

Сложно проехать по Волгоградскому проспекту в сторону центра из-за ДТП в среднем ряду. Потолкаться придется около трех километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.