"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла

По данным ЦОДД, загруженность в столице оценивается в 2 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца водителям придется притормозить на улице Нижняя Масловка.

Движение на кольце относительно свободно, но из-за дорожных работ у пересечения с улицей Проспект Мира плотность увеличивается с каждой минутой. Участок от Беговой улицы до Рижской эстакады автомобилисты преодолеют за 15 минут.

Также наблюдаются затруднения на внутренней стороне МКАД из-за проведения дорожных работ в левом ряду на 12-м километре автомагистрали. Затор растянулась на четыре километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.