"Утро": москвичам рассказали о погоде 25 августа

В пятницу, 26 августа, в Москве ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем составит 33 градуса.

Будет дуть ветер с порывами 1–6 метров в секунду. Влажность воздуха – 35%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.