"Утро": длина московских заторов в утренние часы составила 90 км

Загруженность столичных дорог в ЦОДД оценили в 4 балла, длина заторов составила 90 километров.

На Ленинградском шоссе в районе дома № 23 в сторону центра второй ряд занял неисправный автомобиль. Движение затруднено на три километра.

На Нижегородской эстакаде на внутренней стороне ТТК произошло сразу два ДТП. Затруднение движения составило уже более пяти километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.