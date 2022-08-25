"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. Двигаясь на внутренней стороне МКАД от Кетчерской улицы до микрорайона Капотня, в плотном потоке водители проведут больше часа.

ЦОДД попросил автомобилистов быть предельно внимательными в местах проведения дорожных работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.