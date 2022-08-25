"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 25 августа

Атмосферное давление в столице установилось в четверг, 25 августа, на отметке 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 37%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 33 градуса. Вечером температура составит 26 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.