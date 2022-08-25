"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столице 25 августа

В четверг, 25 августа, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 37%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 754 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 33 градуса. Вечером температура составит 26 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.