"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Плотный трафик наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца – затруднения начались от Автозаводской улицы и протянулись до Тульской эстакады. Скорость потока – не выше 20 километров в час, а весь путь займет около 15 минут.

На внешней стороне МКАД на севере сформировался затор длиной более девяти километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.