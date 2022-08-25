"Утро": общая длина столичных заторов составила 79 километров

Движение в Москве оценили в 4 балла. Длина заторов составила 79 километров

На востоке столицы водителей ожидает затруднение из-за ДТП на внешней стороне ТТК на Нижегородской эстакаде. Занят средний ряд. Движение затруднено на два километра.

На съезде с шоссе Энтузиастов на внутреннюю сторону ТТК в правой полосе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Затор растянулся на четыре километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.