"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца водителям придется постоять в заторе в Лефортовском тоннеле, его длина достигла отметки в 3,5 километра.

На путь от улицы Радио до шоссе Энтузиастов потребуется больше получаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.