"Утро": движение в столице оценили в 2 балла

Движение в столице оценили в 2 балла. Длина заторов составила 39 километров.

Традиционные затруднения появились на Ярославском и шоссе Энтузиастов. Также есть затруднения на 77-м километре МКАД. Там на внутренней стороне произошло ДТП в месте проведения дорожных работ. Занят средний и правый ряд. Движение затруднено на один километр.

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