"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца водителям придется притормозить на Савеловской эстакаде. Движение на кольце относительно свободно, но из-за дорожных работ у пересечения с проспектом Мира плотность стала увеличиваться.

Участок от Беговой улицы до Рижской эстакады можно преодолеть за 15 минут. Также были затруднения на внутренней стороне МКАД из-за проведения дорожных работ в левом ряду на 12-м километре автомагистрали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.