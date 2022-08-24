"Утро": движение в столице оценили в 5 баллов

Движение в столице оценили в 5 баллов. Общая длина заторов – 80 километров.

Затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Лефортовского тоннеля до Нижегородской эстакады. Там после пересечения с Нижегородской улицей ведут дорожные работы.

Из-за работ движение в сторону Волгоградского проспекта ограничено всего до двух полос. Длина затора – 3,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.