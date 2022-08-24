"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 24 августа

Атмосферное давление в столице установилось в среду, 24 августа, на отметке 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 37%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 32 градуса. Вечером температура составит 24 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.