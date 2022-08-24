"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. ДТП в среднем ряду на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на Тульской эстакаде усложнило плотный трафик на этом участке дороги.

Дорожными ограждениями заняты средние ряды в обоих направлениях – ведутся ремонтные работы на ТТК от Автозаводской улицы до Чурской эстакады.

На внутренней стороне МКАД от Профсоюзной до Озерной улицы растянулся затор на восемь километров. Двигаться с разрешенной скоростью помешали работы по замене асфальта. Преодоление этого участка займет больше 25 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.