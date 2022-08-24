"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла

Столичный ЦОДД оценил дорожный трафик в 4 балла. Сложно проехать по внешней стороне Садового кольца от Таганского тоннеля до улицы Земляной Вал. Там в районе съезда на Николоямскую набережную в среднем ряду – работы по ремонту моста.

Без движения находится внешняя сторона ТТК от Шмитовского проезда до Андреевского моста из-за неисправного автомобиля в левой полосе. Вскоре движение будет восстановлено, а пока длина затора – почти шесть километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.