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24 августа 2022, 09:45

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"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла

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Столичный ЦОДД оценил дорожный трафик в 4 балла. Сложно проехать по внешней стороне Садового кольца от Таганского тоннеля до улицы Земляной Вал. Там в районе съезда на Николоямскую набережную в среднем ряду – работы по ремонту моста.

Без движения находится внешняя сторона ТТК от Шмитовского проезда до Андреевского моста из-за неисправного автомобиля в левой полосе. Вскоре движение будет восстановлено, а пока длина затора – почти шесть километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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