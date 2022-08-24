"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Серьезный затор образовался на Волоколамском шоссе при движении в сторону центра. Постоять придется от моста через речку Сходню до улицы Габричевского.

Сразу несколько аварий стали причиной затруднений в Тушинском тоннеле – ДТП с участием четырех машин в левом ряду и двойная авария в правом ряду. На преодоление указанного участка уйдет больше получаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.