"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столице 24 августа

В среду, 24 августа, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 37%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 757 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 32 градуса. Вечером температура составит 24 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.