"Утро": общая длина столичных заторов составила 110 километров

Дорожную обстановку в столице оценили в 4 балла. На Варшавском шоссе в сторону центра на пересечении с Каширским шоссе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей в левом ряду. Постоять придется от Нахимовского проспекта. Длина затора – около двух километров.

Общая длина заторов – 110 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.