"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. На Третьем транспортном кольце ДТП сдерживало движение в районе Нижегородской эстакады. Участники аварии заняли правый и средний ряды, остальные были вынуждены перестраиваться, тем самым притормаживая поток.

Участок кольца от Волгоградского проспекта до Лефортовского тоннеля можно преодолеть за 20 минут.

Один из самых протяженных заторов – на внутренней стороне МКАД, начался он от 6-го километра автомагистрали и протянулся до улицы Верхние поля. Длина достигла отметки в девять километров, на этом отрезке водители потеряют больше получаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.