"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

Столичный трафик составил 1 балл. На внешней стороне Садового кольца небольшое затруднение встретит водителей в районе Сухаревской площади. Путь от Садовой-Спасской до Садовой-Самотечной можно преодолеть за 10–12 минут.

На внутренней стороне МКАД, на 10-м километре, сформировался затор от Косинской эстакады до пересечения с улицей Верхние Поля. Движение затруднено из-за работ по реконструкции транспортной развязки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.