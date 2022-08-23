"Утро": движение в столице оценили в 4 балла

Движение в городе составило 4 балла. Общая длина заторов – 82 километра.

Затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Лефортовского тоннеля до Нижегородской эстакады. Там после пересечения с Нижегородской улицей ведутся дорожные работы. Движение в сторону Волгоградского проспекта ограничено до двух полос. Длина заторов – 3,5 километра.

На юге города сложно проехать в сторону ТТК по проспекту Андропова, а именно – от станции метро "Коломенская" до улицы Сайкина. Причина – столкновение двух автомобилей перед Кожуховским тоннелем. Участники занимают левый ряд. Длина затора – 3 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.